عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية تشيلي يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال اتصال هاتفي مع وزيرة خارجية جمهورية تشيلي أنطونيا أوريجولا، العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيزه في المجالات كافة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية وتشيلي، مشيراً إلى وجود فرص عديدة لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات ومنها الاقتصادية والاستثمارية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي.

من جانبها، عبرت أنطونيا أوريجولا عن تطلع بلادها إلى تعزيز التعاون الثنائي مع دولة الإمارات.