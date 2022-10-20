الحكومة التشادية: 50 قتيلاً في احتجاجات بالبلاد

قال رئيس الوزراء التشادي صالح كبزابو في مؤتمر صحافي إن نحو 50 شخصاً لقوا حتفهم وأصيب العشرات في احتجاجات مناهضة للحكومة اليوم الخميس.

واندلعت أعمال عنف بعدما أغلق متظاهرون الطرق وأضرموا النار في مقر حزب رئيس الوزراء مع خروج المئات للشوارع للمطالبة بانتقال أسرع للحكم الديمقراطي. واستولى الرئيس محمد إدريس ديبي على السلطة العام الماضي.

وتشكلت حكومة وحدة وطنية يوم الجمعة لقيادة البلاد على مدى العامين المقبلين لحين إجراء انتخابات، لكن معارضين يطالبون بعودة أسرع للديمقراطية.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق الحشود في جميع أنحاء المدينة.

وقالت الحكومة إن قوات الأمن ردت فقط دفاعا عن النفس.

وأضاف كبزابو "ما حدث اليوم هو انتفاضة شعبية مسلحة للاستيلاء على السلطة بالقوة، والمسؤولون عن هذا العنف سيُحاكمون. المتظاهرون يحملون أسلحة نارية ونعتبرهم متمردين".

وعُين كبزابو، وهو معارض تاريخي لنظام ديبي، رئيساً للوزراء الأسبوع الماضي.