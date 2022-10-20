الحكومة اليمنية تنتظر توضيحاً من المبعوث الأممي حول تفاهمات تمديد الهدنة

ذكر مصدر مقرب من الحكومة اليمنية، ان الجانب الرسمي اليمني ينتظر من المبعوث الأممي هانس غرندبيرغ، توضيحاً حول آخر ما توصلت اليه المشاورات الجارية مع ميليشيات الحوثي في سلطنة عمان، والأردن، حول عملية تمديد الهدنة وتوسيعها ووقف الخروقات، وكل ما يتعلق بتنفيذ بنود الهدنة.

وأشار المصدر، إلى أن الجانب الحكومي لن يستمر طويلاً في انتظار التعنت الحوثي واستمراره في مماطل تنفيذ الأمور المتعلقة بحياة المدنيين خاصة الموظفين، فيما يتعلق بصرف مرتباتهم، فضلاً عن استمرار إغلاق الطرق الرئيسية في تعز ومحافظات أخرى، في حين قدمت الحكومة الكثير من التنازلات في هذا الخصوص.

ميدانياً، واصلت ميليشيات الحوثي عمليات التحشيد للمقاتلين والأسلحة وإرسالها إلى جبهات مأرب، حيث تم رصد تحركات حوثية كبيرة خلال الساعات القليلة الماضية في جبهت غرب وجنوب المحافظة.

من جهة أخرى، نفذت رابطة أمهات المختطفين وقفة احتجاجية اليوم الخميس، للمطالبة بإطلاق سراح 669 مختطفاً ومخفياً قسراً في مختلف السجون الحوثية.

وذكر بيان للرابطة، إن 526 مختطفاً ومخفياً لدى مليشيات الحوثي منهم أربعة صحفيين يواجهون حكم الإعدام، مطالبة بسرعة إطلاق سراحهم ومحاسبة مرتكبي عمليات التعذيب بحقهم.

من جهة ثانية، ادت الغام ميليشيات الحوثي التي زرعتها في مناطق متفرقة إلى وفاة واصابة أربعة مدنيين بينهم طفل في منطقة نشامة في جبل يام بمديرية نهم شمال شرق العاصمة صنعاء.

وتسببت الألغام الحوثية ومخلفات الحرب بمقتل وإصابة 273 مدنياً في عدد من المحافظات اليمنية خلال الستة الأشهر الماضية.