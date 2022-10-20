لجنة المشاورات السياسية بين الإمارات وروسيا تبحث تعزيز التعاون

انطلقت يوم الإثنين الماضي، أعمال الدورة الثالثة للجنة المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، ووزارة الخارجية في روسيا الاتحادية، والتي عقدت في أبوظبي.

وترأس الاجتماع من جانب الإمارات، وزير دولة أحمد علي الصايغ، في حين ترأس الجانب الروسي المبعوث الخاص لرئيس روسيا الاتحادية إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف.

وجرى خلال المشاورات استعراض العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية.

وأكد الصايغ عمق العلاقات التي تجمع الإمارات وروسيا، مشيراً إلى حرص قيادة البلدين على تعزيز آفاق التعاون بما يخدم مصالحهما المشتركة، مؤكداً أن سياسة دولة الإمارات ستبقى داعمة للسلام والاستقرار إقليمياً وعالمياً، وأنها ستبذل كل الجهود لتخفيف التصعيد والتوترات.