اليمن.. المبعوث الأممي يجدد التزامه بمواصلة الجهود لتجديد الهدنة

قال مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبيرغ، إن الأخير ألتقي مسؤولين في مجلس التعاون الخليجي والسفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، ووزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، ودبلوماسيين من الدول الخمس الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والعديد من الدبلوماسيين الغربيين، وجدد التزامه بمواصلة الجهود وبذل كل ما يمكن لتجديد الهدنة، والمضي قدماً في عملية السلام خدمة لتطلعات الشعب اليمني.

وأوضح المكتب، ان المشاورات ركزت على الجهود الجارية لتجديد الهدنة، واستعادة المسار نحو تسوية سياسية في اليمن، وما تحقق من خلال في مشاورات مسقط والأردن من تفاهمات بين الأطراف اليمنية حول عدد من القضايا التي تقود إلى تأسيس بيئة حوار شامل، فضلاً عن مناقشة بنود تمديد الهدنة ومنها صرف المرتبات وفتح الطرق وتوسيع الملاحة في مطار صنعاء وموانئ الحديدة، والإفراج العاجل عن الأسرى.

وفي هذا الإطار، تناولت العديد من وسائل الاعلام اليمنية، قرار ما أسمته بقرار اعادة تشكيل الوفد الحكومي المفاوض، والذي تضمن تسعة أسماء برئاسة وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، وعضوية عدد من ممثلي المكونات اليمنية المختلفة.

ميدانياً، أفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة في الساحل الغربي، بأنه تم تدمير أهدافاً ثابتة لميليشيات الحوثي كانت تستهدف أعيانًا مدنية غرب مديرية مقبنة غرب تعز، بالتزامن مع إفشال تحركات ومحاولات استحداث مواقع في جنوب محافظة الحديدة.

ووفقا للمركز، فإن الميليشيات حاولت مؤخراً استحداث مواقع ونشر أسلحة ومسلحين تم إرسالهم ضمن تعزيزات كبيرة إلى غرب تعز وجنوب الحديدة، إلا أنه تم إفشال المحاولات الحوثية وتدمير عدد من الآليات ومقتل وإصابة عدد من العناصر الحوثية.

وفي صنعاء، فشلت ميليشيات الحوثي في إطلاق صاروخ باليستي من قاعدة الديلمي بجوار مطار صنعاء شمال المدينة، وفقاً لشهود عيان بالمنطقة، مؤكدين مقتل واصابة عدد من الحوثيين وخبراء في مجال صواريخ كانوا متواجدين في منطقة الاطلاق.