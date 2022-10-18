كوريا الشمالية تطلق قذائف مدفعية قبالة سواحل جارتها الجنوبية

قال جيش كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت قذائف مدفعية قبالة ساحليها الشرقي والغربي اليوم الثلاثاء.

وقالت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي في بيان اليوم الثلاثاء، إن كوريا الشمالية أطلقت نحو مائة قذيفة في البحر قبالة ساحلها الغربي في حوالي الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي، و150 قذيفة أخرى قبالة ساحلها الشرقي.

وجاء أحدث نشاط عسكري لبيونج يانج بعد أن بدأت قوات كوريا الجنوبية أمس الاثنين تدريباتها العسكرية السنوية (هوجوك) التي تهدف إلى زيادة قدراتها في مجال التصدي لتهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية.

والتدريبات، التي من المقرر أن تنتهي يوم السبت المقبل، هي الأحدث في سلسلة مناورات عسكرية أجرتها كوريا الجنوبية في الأسابيع الماضية ومن بينها أنشطة مع الولايات المتحدة واليابان.