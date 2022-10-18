روسيا تعلن تنفيذ ضربات جديدة استهدفت منشآت الطاقة في أوكرانيا

أكدت روسيا، اليوم الثلاثاء، تنفيذ ضربات جديدة استهدفت منشآت الطاقة في أوكرانيا، فيما كانت كييف حذرت من خطورة وضع الطاقة في أرجاء البلاد بعد هذه الهجمات الأخيرة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في إيجاز يومي: "خلال اليوم الماضي، واصلت القوات المسلحة الروسية ضرب أنظمة الطاقة والقيادة العسكرية الأوكرانية بواسطة أسلحة بحرية وجوية بعيدة المدى عالية الدقة".

وكانت العديد من المناطق في أوكرانيا بما فيها العاصمة كييف، تعاني انقطاعا في التيار الكهربائي بعد سلسلة جديدة من الضربات الثلاثاء استهدفت منشآت طاقة.