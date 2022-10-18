أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، أمس، عن مفاوضات فلسطينية مصرية لمتابعة ملف الغاز الفلسطيني.

وقال أشتية في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مدينة رام الله، إن الحكومة ستشكل فريقاً يضم عدداً من الوزراء لمتابعة موضوع الغاز الفلسطيني.

وذكر أن رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى وفريقه «يقومون بالتفاوض مع الأخوة في مصر الشقيقة، لإنجاز اتفاقية حول الغاز معهم بما يخدم حقوقنا ومقدراتنا الوطنية، ويعود بالنفع على شعبنا».

وسبق أن وقع صندوق الاستثمار الفلسطيني في فبراير 2021، مع شركة اتحاد المقاولين والشركة الحكومية المصرية المسؤولة عن أنشطة الغاز الطبيعي في مصر (إيجاس)، اتفاقية للتعاون بمساعي تطوير حقل غاز غزة والبنية التحتية اللازمة، لتوفير احتياجات فلسطين من الغاز الطبيعي.

ويعتقد أن الحقل يقع على بعد 36 كيلومتراً غرب غزة في مياه المتوسط، وتم تطويره عام 2000 من طرف شركة الغاز البريطانية «بريتيش جاز»، ويقدر الاحتياطي فيه بنحو 1.1 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، بما يعادل طاقة إنتاجية 1.5 مليار متر مكعب سنوياً لمدة 20 عاماً.

من جانب آخر، طالب أشتية، المجتمع الدولي والأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالدخول الى المدن التي تحاصرها إسرائيل وتوثيق ما يجري، والعمل من أجل رفع الحصار ووقف «العدوان» بحق السكان.

وقال إن «قوات الاحتلال تمنع الخروج من نابلس ما يعيق الحياة اليومية لأهلنا، ويتقطع روتين الحياة اليومية لرجال الأعمال، وموظفي الدولة، والمواطنين وأهلنا في المدينة».

وأضاف أن «إجراءات الاحتلال في مدينة نابلس ومخيم شعفاط وعناتا (في شرق القدس)، يجب أن تتوقف، وأن العدوان المستمر على أهلنا يجب أن يتوقف، واستخدام أولادنا وأرضنا ومقدساتنا قرابين تقدم للناخب الإسرائيلي يجب أيضاً أن يتوقف».