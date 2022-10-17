رئيس الدولة يعزي الرئيس التركي في ضحايا المنجم

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، اتصالاً هاتفياً، أمس، مع رئيس الجمهورية التركية الصديقة، رجب طيب أردوغان، عبر خلاله عن خالص تعازيه ومواساته للرئيس التركي والشعب التركي الصديق في ضحايا الانفجار الذي وقع في منجم بولاية بارطن شمال البلاد، وأسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص، ودعا الله تعالى أن يحفظ تركيا وشعبها من كل شر، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين والصبر والسلوان لذوي الضحايا.

كما أكد سموه خلال الاتصال الهاتفي تضامن دولة الإمارات مع تركيا إثر هذا الحادث الأليم.

من جانبه، شكر الرئيس التركي، صاحب السمو رئيس الدولة، لما أبداه من مشاعر طيبة تجاه تركيا وشعبها، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات من كل مكروه، منوهاً بالعلاقات الوثيقة التي تربط البلدين وشعبيهما الصديقين.