إيران.. 4 سجناء قضوا في حريق سجن إوين

أودى الحريق الذي اندلع في سجن إوين في طهران خلال الليل بأربعة سجناء، بعد شهر على بدء الاحتجاجات على وفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني، حسبما أعلنت السلطات الأحد.

وقال موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطات القضائية إنّ «أربعة سجناء لقوا حتفهم بسبب تنشق الدخان الناجم عن الحريق وأصيب 61»، مضيفاً أنّ أربعة من المصابين في «حالة خطيرة».

وكانت منظمات حقوقية قد أعربت الأحد عن مخاوف على حياة السجناء، بعد سماع طلقات نارية وانفجارات أثناء الحريق الذي اندلع داخل المجمع، الذي شوهد الدخان والنيران يخرجان منه، حسبما أظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويأتي الحريق - الذي أُلقي باللوم فيه على «أعمال شغب واشتباكات» وتمّت السيطرة عليه لاحقاً وفقاً للسلطات - في وقت تشهد إيران احتجاجات على وفاة الشابة مهسا أميني البالغة 22 عاماً،