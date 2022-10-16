روسيا تعلن تدمير عشرات الأهداف والمنشآت العسكرية الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن نحو 500 جندي أوكراني تم القضاء عليهم خلال الساعات الماضية، كما تم تدمير عشرات الأهداف والمنشآت العسكرية، فيما اندلعت النيران في مستودع للنفط جراء قصف على منطقة بيلغورود الروسية المحاذية لأوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إنه تم إحباط محاولة قوات أوكرانية التقدم في مقاطعة خاركيف، والقضاء على أكثر من 30 جندياً في منطقة دفورتشني، وكذلك نحو 50 آخرين في منطقة بيريستوف، بالإضافة إلى تدمير دبابتين ومستودع للأسلحة، وفي كراسنو ليمان تم القضاء على نحو 60 جندياً أثناء محاولاتهم القيام بعمليات استطلاع، وبالقرب من مدينة زابوروجيا أدى قصف لثلاث ثكنات تابعة للقوات الأوكرانية بأسلحة عالية الدقة إلى مقتل أكثر من 160 جندياً أوكرانياً من اللواء الميكانيكي الـ65.

وأضافت الوزارة، بحسب البيان الذي نشرته وسائل الإعلام الروسية، أن القوات تصدت لجميع الهجمات التي حاولت القوات الأوكرانية تنفيذها باتجاه «نيكولايف-كريفوي روغ»، وتم القضاء على 120 جندياً، وفي منطقة خيرسون تم اعتراض وتدمير 18 صاروخاً من نوع «هيمارس»، وإسقاط مقاتلة من نوع «سو-25» و10 طائرات مسيّرة.

واندلعت النيران في مستودع للنفط بمنطقة بيلغورود الروسية المحاذية لأوكرنيا، وقال حاكم المنطقة، فياتشيسلاف غلادكوف، على «تليغرام»: «قصف جديد عندنا. أحد المقذوفات أصاب مستودع نفط»، ونشر صورة تظهر دخاناً كثيفاً أسود يتصاعد من منشأة تحترق.

ونقلت وكالة تاس الرسمية عن مصدر في فرق الإسعاف قوله إن المستودع يقع في بلدة «رازومنوي-71» القريبة من مدينة بيلغورود، عاصمة المنطقة التي تحمل الاسم نفسه.

ونددت روسيا، الأسبوع الماضي، بازدياد ملحوظ للقصف الأوكراني على مناطق روسية حدودية، بينها بيلغورود وكورسك وبريانسك، واندلعت النيران، أول من أمس، في محطة كهرباء في مدينة بيلغورود إثر قصف مصدره أوكرانيا تسبب في انقطاع التيار الكهربائي، كما طال القصف إحدى القرى وخلّف أضراراً محدودة في خط السكة الحديد المحلي، وتسببت ضربة أوكرانية، الخميس الماضي، في انفجار مخزن ذخائر في منطقة بيلغورود. وفي اليوم نفسه، أصابت قذيفة الطابق الأخير من مبنى سكني، لكنها لم تسفر عن ضحايا.

في المقابل، أعلنت السلطات في كييف وقوع قصف روسي في العديد من المناطق الأوكرانية، الليلة الماضية، وتضرر البنية التحتية في مدينة زابوريجيا، وذكرت السلطات المحلية أنه تم اعتراض خمس طائرات بدون طيار فوق منطقة «دنيبروبيتروفسك»، كما أصابت العديد من قاذفات الصواريخ والمدفعية الثقيلة منطقة «نيكوبول»، وتم إطلاق إنذار جوي في جميع أنحاء أوكرانيا صباح أمس بسبب مخاوف من شن هجمات.