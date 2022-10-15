الرئيس الإيراني يدعو إلى مراجعة بعض القوانين مع احتدام الاحتجاجات

دعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم السبت، إلى مراجعة بعض القوانين في البلاد، في ظل استمرار التظاهرات في شتى أنحاء البلاد، بينما اضطرت الشرطة إلى الاعتراف بأن ضابطا قد تحرش بامرأة خلال تظاهرة.

وقال رئيسي: "عند مراجعة الهياكل الثقافية، فمن الضروري عمل مراجعة وتنقيح وتحديث، وإذا لزم الأمر، تنقيح القوانين"، مشددا على أن الحوار ضروري في العملية الجارية بشأن تقييم القضايا و"شكوك واضحة" داخل المجتمع.

ونقلت وكالة أنباء إرنا الإيرانية عن الرئيس الإيراني قوله : "يجب أن نرى أيضا ما إذا كنا قد حققنا الأهداف المحددة سابقا، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فنبحث أين تكمن المشاكل".

وذكر رئيسي إنه يجب أن يكون هناك مزيد من التركيز على وضع المرأة وفرصها على سبيل المثال، وعلى الرغم من عدم تحديده ماهية القوانين التي كان يشير إليها.