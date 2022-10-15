إردوغان يعلن ارتفاع حصيلة انفجار منجم أماسرا للفحم

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان العثور على جثة آخر عامل منجم كان مفقودًا بعد الانفجار الذي وقع في منجم أماسرا للفحم في شمال غرب تركيا، ليرتفع عدد ضحايا انفجار الغاز إلى 41 قتيلا.

وقال إردوغان من الموقع "أعطينا الأولوية للعثور على عمال المناجم في الدهاليز ... وصلنا أخيرا إلى الأخير من بينهم. لقد توفي أيضا ليرتفع عدد القتلى إلى 41". وبذلك تنتهي عمليات الإنقاذ التي استمرت أكثر من 20 ساعة منذ الانفجار الذي وقع مساء الجمعة.