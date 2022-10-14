بوتين يشيد بجهود رئيس الدولة في الأزمة الأوكرانية وقضية تبادل الأسرى

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وقدم الشكر لسموه على جهود الوساطة والجهود الإنسانية فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية وقضية تبادل الأسرى.



وقال الرئيس الروسي خلال مؤتمر صحافي رداً على سؤال عن نتائج لقائه مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة: "روسيا ممتنة لرئيس دولة الإمارات صاحب السمو محمد بن زايد آل نهيان، لدوره كوسيط في حل القضايا الإنسانية في أوكرانيا، بما في ذلك تبادل الأسرى".

وتابع قائلاً: "دولة الإمارات بالطبع مستعدة للعب دور الوساطة، ولا بد لي من القول إن رئيس الإمارات مهتم ومشارك بذلك، بما في ذلك القضايا الإنسانية وتبادل الأسرى، وما إلى ذلك. نحن ممتنون له".