جهود أممية لتمديد وتوسعة نطاق الهدنة الإنسانية في اليمن

أكد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرغ، اليوم الخميس، مواصلة العمل مع الأطراف اليمنية، لإيجاد حلول لتمديد وتوسيع الهدنة التي انتهت مطلع الشهر الجاري.

وقال جروندبرغ، في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، "يتحتم علينا عدم تفويت هذه الفرصة، وعلى الأطراف إظهار روح القيادة والمرونة والمساومة المطلوبة للتوصل إلى اتفاق لتجديد الهدنة وتوسيع نطاقها بشكل عاجل".

وأضاف" "ما زلت أعتقد شخصياً أنه لا يزال هنالك فرصة للأطراف للتوصل إلى اتفاق".

وأشار المبعوث إلى أن الجهود المبذولة منذ بدايات شهر يوليو المنصرم لا تسعى فقط لتمديد الهدنة، "ولكن أيضا لتوسيع عناصرها والبناء عليها".

وأردف بالقول: "في 18 سبتمبر، قدمت مقترحاً للأطراف لتمديد الهدنة لمدة ستة أشهر وتوسيع عناصرها. وفي الأسابيع التي سبقت 2 أكتوبر الجاري، كثّفت مناقشاتي معهم، حيث قمت بعدة جولات تفاوض في عدن وصنعاء والرياض ومسقط. وشاركت معهم بعد ذلك مقترح منقح في أول أكتوبر الجاري".

وتناول مقترح المبعوث، وفق إحاطته، المطالب الرئيسية -والمتنافسة للجانبين، بطريقة متوازنة، ومن بينها "استمرار وقف العمليات الهجومية وتعزيز لجنة التنسيق العسكرية، وإيجاد آلية صرف شفافة وفعالة لدفع بانتظام، وفتح الطرق في تعز ومحافظات أخرى على مراحل، وزيادة عدد الرحلات والوجهات من وإلى مطار صنعاء الدولي".