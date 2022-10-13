لقاء محمد بن زايد وبوتين.. زيارة استثنائية لرجل «الحلول السياسية الحاسمة»

تتمتع الزيارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، إلى العاصمة الروسية موسكو، ولقاء الرئيس فلاديمير بوتين، بقدر عالٍ من الأهمية، كما تكتسب الزيارة بعداً تاريخياً كبيراً، حيث تأتي في ظل ظرف دولي حساس للغاية، من ناحية الأزمة الأوكرانية، التي أثرت بالسلب على نواحي الحياة كافة حول العالم، مع تزايد وتيرة التصعيد العسكري بين روسيا وأوكرانيا من جهة، وروسيا والغرب بشكل عام من جهة أخرى.

ورغم أن الزيارة كانت مقررة سلفاً، في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين، إلا أنها تمثل محطة دبلوماسية مهمة للغاية، خصوصاً في ظل التضييق الغربي على روسيا، وإغلاق قنوات الاتصال مع رئيسها، فلاديمير بوتين، وسط غياب تام لطرح أي من الحلول السياسية الفعالة للأزمة الأوكرانية.

وسط هذا الجو العام في العالم، يبرز لقاء صاحب صوت العقل والحكمة، ورجل الحلول السياسية الحاسمة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع الرئيس بوتين، لتهدئة الأجواء، وطرح حلول تنزع فتيل الأحاديث الغربية حول حرب نووية، خصوصاً مع إعلان الإمارات عن استعدادها التام لدعم الجهود الهادفة إلى إيجاد حل سلمي للأزمة في أوكرانيا، مجددة موقفها المتمثل في الدعوة إلى الدبلوماسية والحوار، واحترام قواعد ومبادئ القانون الدولي.

وفي هذا السياق، قامت دولة الإمارات بدور مهم في عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، كبادرة لتهدئة الأجواء، وفتح المجال للحوار، والدفع في اتجاه إيجاد حل سلمي للأزمة.

الجانب الروسي بدوره يقدر هذه الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات، التي أكدت استعدادها لمواصلة جهود الوساطة.

ولأن القيادة الروسية تدرك جيداً النهج الإماراتي، وسعي الدولة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، المستمر للإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم، وتعزيز التعاون المثمر والبنّاء مع القوى الإقليمية والدولية، والتواصل مع جميع الأطراف المعنية في الأزمة الأوكرانية للمساعدة في التوصل إلى حلول سياسية فاعلة، أطلع الرئيس بوتين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على موقف الجانب الروسي حول عدد من القضايا، حيث تطرق سموه خلال اللقاء إلى إمكانية استمرار الحوار بين روسيا وأوكرانيا، فيما أكد الرئيس بوتين أن روسيا مهتمة باستمرارية جهود الوساطة الإماراتية.

زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تهدف إلى تحقيق نتائج إيجابية لخفض التصعيد العسكري، والحد من التداعيات الإنسانية للأزمة، وذلك في إطار السعي للتوصل إلى تسوية سياسية لتحقيق السلم والأمن العالميين.

لا شك أن اللقاء ركز على الأزمة الأوكرانية كموضوع رئيس لاجتماع الزعيمين، لكن بالتأكيد هناك أجندة للحوار، تضمنت عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية، إضافة إلى علاقات الصداقة بين البلدين.

تشير الزيارة إلى العلاقة القوية والمتميزة بين الزعيمين، وما يتمتع به صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من حضور وتأثير دوليين، يوظفهما سموه في خدمة الإنسانية بشكل عام، من خلال حل القضايا الإقليمية والدولية.

كما أن سموه يحظى بتقدير وحفاوة كبيرين لدى القيادة الروسية، وهو ما ظهر في أكثر من مناسبة خلال الزيارة، حيث أهدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين معطفه الخاص لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، للوقاية من برد مدينة سانت بطرسبورغ، في إشارة للتقدير والاهتمام، كما أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف.

كما قدم الرئيس بوتين الشكر باللغة العربية إلى سموه، وذلك خلال لقائهما في المدينة نفسها.

الإمارات دولة مهمة في المنطقة والعالم، وتقوم بدور مهم ومحوري في عدد كبير من القضايا، خصوصاً أنها تملك القيادة الاستثنائية، والرؤية والأدوات والحيوية للقيام بأدوار عالمية، والتصدي لأزمات تعثرت أمامها دول كبرى، كالأزمة الأوكرانية.

محمد بن زايد يتمتع بحضور وتأثير دوليين، يوظفهما في خدمة الإنسانية، من خلال حل القضايا الإقليمية والدولية.

القيادة الروسية تدرك سعي الإمارات برئاسة محمد بن زايد للإسهام في تحقيق أمن واستقرار العالم.

الإمارات تملك القيادة الاستثنائية والرؤية والأدوات والحيوية للقيام بأدوار عالمية.

الإمارات وروسيا.. 51 عاماً من الصداقة والود والاستقرار

تدخل العلاقات الإماراتية الروسية عامها الـ51 في ديسمبر المقبل من العام الجاري 2022، ومنذ قيامها اتسمت بطابع الصداقة والود والاستقرار، وبُنيت على روح التفاهم والاحترام المتبادل.

وتعبّر ديناميكية اللجنة الحكومية الإماراتية - الروسية المشتركة عن أهمية الدبلوماسية الاقتصادية في رسم خريطة السياسة الخارجية في الدولة، ومد جسور التواصل الاقتصادي بين البلدين، وتعزيز العلاقات في مختلف المجالات، وتشكل مخرجاتها برامج تعاون مهمة في القطاعات الاقتصادية الجديدة، التي تخدم الرؤية المستقبلية للبلدين، وتؤسس لمسار أكثر تنوعاً واستدامة للشراكة التنموية الاستراتيجية بين البلدين.

تعدّ روسيا الاتحادية أحد أبرز الشركاء الاقتصاديين لدولة الإمارات، حيث تجمع البلدين شراكة استراتيجية شاملة في المجالات كافة، إذ إن التعاون الاقتصادي بين البلدين حقق قفزات مهمة في حجمه وتنوعه خلال السنوات القليلة الماضية، في العديد من القطاعات الحيوية، مثل الطاقة المتجددة والفضاء والتكنولوجيا الحديثة والثورة الصناعية الرابعة، فضلاً عن المشروعات والاستثمارات الناجحة لشركات البلدين في مجالات العقارات والصناعة والأمن الغذائي والبنية التحتية والبتروكيميائيات والموانئ والطيران.

وتحتضن أسواق دولة الإمارات أكثر من 4000 شركة روسية، وتُعد مسهماً رئيساً في نمو البيئة التجارية في الدولة، وتعزيز الفرص والشراكات أمام أسواق البلدين، وسنواصل مسيرة التعاون مع شركائنا في روسيا لتحقيق مزيد من الربط بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وتعزيز وصولهم إلى الفرص الواعدة في أسواقهما.

وتعد الإمارات أكبر شريك تجاري خليجي لروسيا، وتستأثر بنسبة 55% من إجمالي التجارة الروسية الخليجية، وتصنف الإمارات ضمن أهم الدول العربية في التجارة الروسية، حيث تأتي في المرتبة الثانية، بإجمالي مبادلات تجارية بلغت خلال السنوات الـ10 الأخيرة نحو 110 مليارات درهم، منها 19 مليار درهم خلال عام 2021 فقط، وبمعدل نمو خلال السنوات الـ10 نسبته 540%.

وبلغت قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وروسيا الاتحادية، خلال النصف الأول من العام الجاري، 7.46 مليارات درهم، بنمو طفيف عن النصف الأول من عام 2021، وبنسبة نمو تتجاوز الـ80% مقارنة مع النصف الأول من عام 2020، في حين بلغت قيمة التبادلات التجارية غير النفطية خلال عام 2020 بأكمله نحو 9.4 مليارات درهم.

وبلغ إجمالي قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وروسيا الاتحادية، خلال السنوات الـ10 الأخيرة في الفترة من 2012 وحتى 2021 أكثر من 110 مليارات درهم، وفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، الذي قدّر معدل نمو التجارة خلال هذه الفترة بأكثر من 539.6%.

وتعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري خليجي لروسيا، وتستأثر بنسبة 55% من إجمالي التجارة الروسية الخليجية، وتصنف الإمارات ضمن أهم الدول العربية في التجارة الروسية.

وعلى صعيد الاستثمار، تعد دولة الإمارات الوجهة الأولى عربياً للاستثمارات الروسية، وتستحوذ على 90% من إجمالي استثمارات روسيا في الدول العربية، وفي المقابل، الإمارات هي أكبر مستثمر عربي في روسيا، وتسهم بأكثر من 80% من إجمالي الاستثمارات العربية فيها.