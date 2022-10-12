بلينكن يرحب بتوصل إسرائيل ولبنان إلى اتفاق على ترسيم الحدود البحرية

رحب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، بتوصل إسرائيل ولبنان إلى اتفاق بشأن الحدود البحرية المشتركة في البحر المتوسط.

وقال بلينكن في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أرحب بالإنجاز التاريخي بين لبنان وإسرائيل بالاتفاق على إنشاء حدود بحرية دائمة بوساطة الولايات المتحدة. يمثل هذا الإنجاز مصدراً جديداً للازدهار والاستقرار والتنسيق الإقليمي الذي سيوفر موارد طاقة حيوية للعالم".