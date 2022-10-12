العراق: البرلمان ينتخب رئيس الجمهورية غداً

حدّد البرلمان العراقي غداً الخميس، جلسةً لانتخاب رئيس الجمهورية، كما ورد في بيان صادر عن مكتب رئيس البرلمان أمس، وذلك بعد عام من شلل سياسي أعقب انتخابات برلمانية مبكرة. وجاء في البيان أن «رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يعلن عن جلسة (غداً) الخميس» وأن جدول الأعمال سيكون «من فقرة واحدة وهي انتخاب رئيس الجمهورية». ويأتي هذا الإعلان المفاجئ وسط أزمة سياسية حادة في البلاد.

ويفترض أن يكون انتخاب الرئيس خطوةً أولى باتجاه تعيين رئيس للحكومة تختاره الكتلة الأكبر في البرلمان.

وحتى الآن، لاتزال الخلافات قائمةً كذلك بين القطبين السياسيين الشيعيين، أي الإطار التنسيقي والتيار الصدري.

من ناحية أخرى، مثل زعيم حزب الدعوة الإسلامية في العراق، رئيس ائتلاف دولة القانون النيابية نوري المالكي أمام القضاء، أمس، في قضية التسريبات الصوتية المنسوبة له ضد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقال القاضي جعفر الموسوي، القيادي بالتيار الصدري، في بيان صحافي، أن القاضي بمحكمة التحقيق قرر «إخلاء سبيل المالكي بكفالة».