ماذا يوجد في الحقيبة النووية للرئيس الأميركي؟

قد لا تبدو الحقيبة السوداء التي يطلق عليها "كرة القدم النووية" ذات أهمية من حيث الشكل لكن أهميتها تنبع مما هو موجود بداخلها، فهي ترافق الرئيس الأميركي أينما ذهب وتحتوي على رموز وخطط تمكنه من الإيذان بشن ضربات نووية، وأن يختار من قائمة من الأهداف في أي مكان بالعالم.

وفي البيت الأبيض توجد غرفة العمليات "سيتيويشن روم" التي يستطيع فيها الرئيس إصدار أمر بشن حرب والتواصل مع القادة العسكريين، ويمكن أن يصدر الرئيس الأميركي الأمر من داخل سيارة الليموزين المعروفة باسم "ذا بيست" (الوحش)، أو من الطائرة الرئاسية "إير فورس وان"، أو من موقع محصن سري، أو من أي مكان يتواجد فيه الرئيس و"كرة القدم النووية" سوياً.

وشاهد الناس لمحات لـ"كرة القدم النووية" المعروفة رسميا باسم حقيبة الطوارئ الرئاسية، منذ تصوير أحدهم وهو يحملها خلف جون إف كينيدي في منزل عائلته المطل على البحر في هيانيس بورت، بولاية ماساتشوستس عام 1963. ورافقت أخرى رونالد ريغان في الساحة الحمراء خلال قمته مع ميخائيل غورباتشيف في 1988، وهناك عنصر سري آخر مهم لشن حرب نووية يحمل بدوره اسما مستعاراً هو "البسكويت".

وإذا كانت "كرة القدم" تتضمن قائمة الخطط الحربية فإن "البسكويت" يحتوي على الرموز الذهبية التي تمكن للرئيس من خلالها التعريف عن نفسه وتوجيه الأمر، والرموز بحجم بطاقات ائتمان، وإحداها يجب أن تكون بحوزة الرئيس دائما، والقطعتان بالغتا السرية وتحظيان بحراسة أمنية مفرطة.

ويُعتقد أن بيل كلينتون وضع قطعة "البسكويت" في غير مكانها، فيما تلك التي كان يحملها ريغان رُمي بها عن غير قصد مع ملابسه في كيس بلاستيكي في مستشفى عندما نُزعت ملابسه لتحضيره لجراحة بعد إطلاق النار عليه في واشنطن عام 1981.

وعندما اقتحم أنصار دونالد ترامب مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، اضطر نائبه مايك بنس للهرب إلى مكان آمن، مع مرافق عسكري يحمل "كرة القدم النووية".

وبحسب "خدمة أبحاث الكونغرس" فإن الرئيس الأميركي يمتلك السلطة المنفردة لإعطاء إذن استخدام الأسلحة النووية الأميركية، ويتعين على الرئيس التعريف عن نفسه برموز "البسكويت"، ولا يحمل الرئيس زراً أحمراً كبيراً يضغط عليه، وكل أوامره يجب أن تمر عبر مجموعات من الأشخاص قبل أن تصبح واقعا.

وكان 19 نوفمبر 2021 يوماً غير مسبوق حين خضع بايدن للتخدير لإجراء تنظير للقولون وأصبحت نائبته كامالا هاريس أول امرأة في الولايات المتحدة تتولى مهام القائد الأعلى للقوات المسلحة، وظلت لمدة 85 دقيقة حارسة لقطعة "البسكويت" و"كرة القدم النووية".