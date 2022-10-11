تقدم في مشاورات تمديد الهدنة باليمن

كشفت مصادر دبلوماسية وسياسية يمنية عن إحراز تقدم في مشاورات تمديد الهدنة وإقناع الميليشيات الحوثية بالعودة إلى مسار السلام، مشيرة إلى أن المشاورات تقترب من التوصل إلى اتفاق ينهي الخلافات حول المقترح المقدم من المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ بشأن تمديد الهدنة.

وأفادت المصادر بأن المشاورات أحرزت تقدما كبيرا في بنود صرف المرتبات وتوسيع الرحالات إلى مطار صنعاء، ودخول السفن إلى موانئ الحديدة، وفتح طرق تعز، فضلاً عن إنجاز العديد من الحلول لملفات اقتصادية وسياسية تخدم العملية السياسية في اليمن.

ووفقاً للمصادر، فإنه تم حل الخلاف الرئيسي بشأن صرف المرتبات، ولم يتبق سوى الوصول إلى توافق حول الآلية والجهات التي ستتولى عملية صرف المرتبات في جميع المناطق اليمنية.

إلى ذلك، أكدت مصادر ميدانية في مأرب إقدام الميليشيات الحوثية على قصف قرى مدنية في منطقة ملعاء بمديرية حريب جنوب المحافظة، ما تسبب بوقوع أضرار كبيرة في الممتلكات، كما أشارت المصادر إلى أن قوات الجيش اليمني والمقاومة أفشلت محاولة تسلل حوثية في جبهة الكسارة غرب المحافظة.

وفي تعز، تجددت الاشتباكات بين الميليشيات وقوات الجيش اليمني والمقاومة في الجبهة الغربية، وتركزت في جبهتي غراب والاحطوب، وأشارت المصادر إلى أن جبهات تعز شهدت 59 محاولة اختراق من الحوثيين خلال سبتمبر الماضي.

وفي صنعاء، ارتفعت حصيلة الجريمة التي ارتكبتها كوادر طبية تابعة للميليشيات بحق مرضى السرطان، إلى 18 وفاة بعد حقنهم بحقن كيميائية منتهية الصلاحية في أحد المستشفيات، ووفقاً لمصادر طبية فإن 40 طفلاً مصاباً بالسرطان تم حقنهم بتلك الحقنة، توفي منهم 18 فيما البقية ما زالوا يعانون من أثارها.