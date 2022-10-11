رئيس الدولة يلتقي الرئيس الروسي ويؤكد سعي الإمارات لتعزيز الاستقرار العالمي

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة سعي دولة الإمارات إلى الإسهام في تعزيز أسس السلام والاستقرار في العالم والعمل على خفض التوترات وإيجاد الحلول الدبلوماسية للأزمات التي يشهدها.

جاء ذلك خلال استقبال فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية الصديقة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة اليوم.

ورحب الرئيس الروسي في مستهل اللقاء الثنائي.. بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وبحثا مختلف أوجه العلاقات الإماراتية - الروسية، كما استعرض سموه والرئيس الروسي عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.