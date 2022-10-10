مصادر: آخر موعد لتمديد الهدنة في اليمن 14 أكتوبر

كشفت مصادر مطلعة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أن الموعد المحدد أمام الميليشيات الحوثية للقبول بتمديد الهدنة هو الرابع عشر من أكتوبر الجاري، وعقب ذلك سيتم الانتقال إلى ما قبل الهدنة، وستتوقف رحلات الطيران إلى مطار صنعاء، وسيتم العودة للعمل بالنظام السابق بالنسبة لميناء الحديدة، فضلا عن عودة العمليات القتالية وستتحمل الميليشيات كامل المسؤولية عن ذلك، حيث تم تقديم تنازلات كبيرة من قبل الحكومة الشرعية دون أن يقدم الحوثيين أي تنازل في سبيل إنجاح الهدنة.

في الأثناء، أكدت مصادر دبلوماسية يمنية وجود تفاهمات حول إنجاح عملية العودة للهدنة، وأن الجهود الأممية والأميركية والأوروبية أدت لحلحلة بعض الخلافات بشأن صرف المرتبات، على أن يتم أولاً تنفيذ بند فتح الطرق في تعز ومحافظات يمنية أخرى.

ميدانياً، أحبطت قوات الجيش اليمني والمقاومة محاولتي تسلل لعناصر حوثية جنوب وغرب تعز، بينما أكدت مصادر عسكرية في مأرب، إسقاط أربعة مسيرات حوثية أطلقتها الميليشيات تجاه مواقع الجيش اليمني والمقاومة في جنوب وغرب المحافظة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

إلى ذلك، قتل وأصيب 4 مدنيين جراء انفجار ألغام حوثية في محافظتي صنعاء والحديدة، فيما وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات 5119 حالة انتهاك ارتكبتها الميليشيات الحوثية بحق القطاع الصحي في اليمن خلال أربع سنوات، تسببت بمقتل 92 من كوادر القطاع الصحي.