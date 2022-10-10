وزارة الدفاع الروسية: الضربات الصاروخية أصابت جميع أهدافها في أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الروسية أن الضربات الصاروخية أصابت جميع الأهداف المحددة على الجيش الأوكراني والبنية التحتية للاتصالات والطاقة صباح اليوم الاثنين.

وقال الكرملين إن التفجيرات التي هزت كييف اليوم هي جزء من العملية العسكرية الخاصة، فيما أكدت أوكرانيا أن الهجمات التي وقعت في ساعة الذروة تعمدت بوضوح إسقاط قتلى.

وانقطعت إمدادات الكهرباء والمياه في عدة مدن بأنحاء أوكرانيا جراء الضربات الصاروخية التي ينظر إليها على أنها انتقامية بعد استهداف أوكرانيا مطلع الأسبوع لجسر يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم.