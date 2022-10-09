قديروف: 70 ألف شيشاني مستعدون للقتال مع روسيا

أكد رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، أن 70 ألف مقاتل آخرين من الشيشان، مستعدون للذهاب إلى منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة.

وقال قديروف، في تصريحات نقلتها قناة «آر.تي. عربية»: «رفضنا بحزم القيم الأوروبية المعادية للدين وكراهية البشر، 10 آلاف مقاتل شيشاني يشاركون في هذه القضية النبيلة. وإذا لزم الأمر، هناك 70 ألفاً آخرون مستعدون للانضمام إليهم».

وكان الرئيس الشيشاني قد أعلن في وقت سابق عن إرسال وحدة أخرى من المقاتلين للمشاركة في العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا، كما يستعد قديروف لإرسال وحدة قتالية أخرى في المستقبل القريب، بحسب القناة الروسية.