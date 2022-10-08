نوبل السلام لناشط بيلاروسي ومنظمتين حقوقيتين من روسيا وأوكرانيا

مُنحت جائزة نوبل للسلام أمس في أوسلو للناشط الحقوقي البيلاروسي المسجون أليس بيالياتسكي، ومنظمتي «ميوريال» الروسية و«مركز الحريات المدنية» الأوكرانية غير الحكوميتين، في خطوة ذات رمزية بالغة في خضمّ الحرب في أوكرانيا.

وقالت رئيسة لجنة نوبل النرويجية بيريت ريس أندرسن للصحافيين إن اللجنة ترغب من خلال منحها الجائزة إلى الممثلين الثلاثة عن المجتمعات المدنية في أوروبا الشرقية، «تكريم ثلاثة أبطال لافتين في الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية والتعايش السلمي في البلدان الثلاثة المتجاورة، بيلاروس وروسيا وأوكرانيا».

وأوضحت أن الفائزين «يروّجون منذ سنوات للحق في الانتقاد وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين»، وقد «أنجزوا جهوداً مذهلة لتوثيق جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان والتعسف في استخدام السلطة. لقد أثبتوا معاً أهمية المجتمع المدني من أجل السلام والديمقراطية».

وسارعت رئيسة لجنة نوبل النرويجية إلى دعوة بيلاروس لإطلاق سراح أليس بيالياتسكي البالغ 60 عاماً والمسجون منذ يوليو 2021.

وأكدت أن «هذه الجائزة ليست موجهة ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في يوم عيد ميلاده (الجمعة)، أو أي شخص آخر، باستثناء كون حكومته، شأنها في ذلك شأن بيلاروس، هي حكومة استبدادية تهاجم الناشطين الحقوقيين».

ولفتت ريس أندرسن إلى أن «المجتمع المدني والناشطين الحقوقيين يتعرضون للقمع» في روسيا، و«هذا ما أردنا الإشارة إليه من خلال هذه الجائزة».