باريس تدين مجددًا "الفيديو المثير للغضب" لفرنسييْن يدليان "باعترافات" بالتجسس

دانت فرنسا مجددًا الجمعة "الفيديو المثير للغضب" الذي يظهر ما وصفته إيران بأنه "اعترافات" بالتجسس أدلى بها فرنسيان اعتقلا في مايو، منددة بـ"اعترافات كاذبة تم انتزاعها بالإكراه".

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية "بثت إيران اليوم ما قدّمته على أنه التقرير الكامل عن الاعتراف المزعوم لمواطنينا سيسيل كولر وجاك باري. هذا الفيديو المثير للغضب يصوّر اعترافات كاذبة انتُزعت بالإكراه".

وأضافت "فرنسا تنفي بشكل قاطع هذه الاتهامات الباطلة، وتطالب بالإفراج الفوري عن مواطنيها المعتقلين تعسفًا".

واعتبرت باريس الخميس أن بث إيران ما وصفته بأنه "اعترافات" بالتجسس هو "مسرحية غير لائقة ومثيرة للاشمئزاز وغير مقبولة ومخالفة للقانون الدولي".

في الشريط، تقول امرأة بالفرنسية إنها تدعى سيسيل كولر وإنها ضابطة استخبارات في عمليات "الإدارة العامة للأمن الخارجي" (دي جي اس أو)، جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسي.

واعتقل الفرنسيان في وقت كانت إيران تشهد تظاهرات معلمين يطالبون بإصلاحات متعلقة بالأجور ورواتب التقاعد ويدعون للإفراج عن زملاء لهم أوقفوا خلال تظاهرات سابقة.

وكانت إيران أعلنت في 11 مايو توقيف أوروبيَّين "دخلا البلاد بهدف إثارة الفوضى وزعزعة استقرار المجتمع". ونددت السلطات الفرنسية باعتقال الفرنسيين معتبرة أن "لا أساس له" وطالبت "بالإفراج الفوري عنهما".

واتهمت طهران مطلع يوليو "نقابيين فرنسيين" اعتقلا في مايو "بالمساس بأمن البلاد".

ولم يعلّق جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسي على المسألة لدى سؤال وكالة فرانس برس.