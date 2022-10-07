اليمن.. الميليشيات تصعد قتالياً في 5 جبهات

صعدت ميليشيات الحوثي من عملياتها القتالية في 5 جبهات، وهي لحج وحجة وتعز والساحل الغربي ومأرب، وشنت هجمات ونفذت محاولات تسلل تحت غطاء ناري كبير، ما دفع مجلس القيادة الرئاسي إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة تطورات الوضع السياسي والحسم العسكري.

وذكرت مصادر ميدانية في مديرية يافع بمحافظة لحج، بأن القوات الجنوبية مسنودة بوحدات من الحزم الأمني، تمكنت من صد هجوم واسعال شنته ميليشيات الحوثي خلال الساعات الماضية على مواقعها في منطقة "الحد يافع" بين محافظتي لحج والبيضاء.

وأكدت المصادر، مقتل 5 جنود واصابة اخرين في الهجوم الحوثي، فيما تم التصدي للهجوم وإفشال محاولات تسلل حوثية في المنطقة، مشيرة إلى تكبيد الحوثيين العديد من القتلى والجرحى، فيما تم أسر اخرين بينهم مرتزقة أفارقة يقاتلون في صفوف الحوثيين.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات الجنوبية، المقدم محمد النقيب، أن القوات المسلحة في جبهة "الحد يافع"، كبدت الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة، خلال كسر الهجوم الحوثي الذي يعد الأكبر والأوسع على المنطقة منذ شهور، والثاني منذ رفض الحوثيين التوقيع على تمديد الهدنة.

وجدد المجلس الرئاسي، في اجتماعه الذي عقد أمس في العاصمة السعودية الرياض بحضور رؤساء مجالس النواب والشورى والوزراء، وهيئة التصالح، تمسكه بنهج السلام العادل والشامل والمستدام الملبي لتطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.

وحمل، الميليشيات الحوثية مسؤولية التفريط بالفوائد الكبيرة التي جلبتها الهدنة للمواطنين في مناطق سيطرتها، لتؤكد بذلك مدى ارتهانها للنظام الايراني، وتغليب مصلحة هذا النظام ومشروعه التخريبي، على مصالح الشعب اليمني، مستهجناً التهديدات الارهابية التي تتبناها قيادات المليشيات الحوثية ضد المؤسسات السيادية الوطنية، ودول الجوار، وخطوط الملاحة الدولية، مؤكدا التزام الدولة بالدفاع عن المصالح العليا للبلاد، وردع اي تصعيد عدائي.