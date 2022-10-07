الجامعة العربية تدعو السياسيين بلبنان للتفاهم حول الاستحقاق الرئاسي

دعا الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، اليوم الجمعة، السياسيين اللبنانيين للمزيد من التشاور للوصول إلى تفاهمات حول استحقاق الرئاسي

تأتي تصريحات زكي بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في السراي الحكومي. وشارك في اللقاء الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير عبد الرحمن الصلح، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي للرئيس ميقاتي.

وقال السفير زكي بعد اللقاء "نكرر اهتمام الجامعة العربية بلبنان ومواكبتها له في الاستحقاقات المهمة كافة خصوصاً أنه مقبل على استحقاق رئاسي مهم. بالأمس كانت لي جولة على رؤساء الكتل الأساسية في البرلمان التيار الوطني الحر (القوات اللبنانية) والكتائب والحزب التقدمي الاشتراكي وحركة أمل".

وأضاف "أجمع الجميع على أهمية الاستحقاق ولكن هناك تباينات في المواقف ولكن نعتقد أن الأمر يستحق المزيد من التشاور والتواصل بين السياسيين اللبنانيين للوصول إلى التفاهمات المطلوبة حتى يسير البلد على الطريق الصحيح. ونأمل استمرار التواصل لأنه يقود إلى التفاهمات وإن شاء يكون البلد مقبل على أمر إيجابي".

وكان زكي قد أكد بعد لقائه رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون في بعبدا، اليوم الجمعة، أن جامعة الدول العربية تساند وتؤيد حقوق لبنان في أراضيه ومياهه.

واستقبل رئيس الجمهورية السفير حسام زكي، قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وقال زكي رداً على سؤال عن مسألة ترسيم الحدود البحرية التي تجرى عبر الوسيط الأميركي" موقفنا واضح ويتمثل بتأييد كامل للبنان في الاتفاق وأهدافه وما يقوم به للحفاظ على حقوقه، وسبق أن أعلنّا ذلك سابقاً، وأؤكد عليه مجدداً الآن. فالجامعة تساند وتؤيد الحقوق اللبنانية في أراضي لبنان ومياهه، وتقف إلى جانبه في هذه المسألة".

وأوضح أن زيارته إلى بيروت "تندرج في إطار اهتمام الجامعة بالأوضاع اللبنانية، لا سيما في ما خص الاستحقاق الرئاسي ومواقف الأطراف اللبنانية منه، مع التأكيد على أهمية انتخاب رئيس جديد للجمهورية وضرورة تعاون الجميع لتحقيق هذه الغاية".