اليمن.. تحذير من دموية أي تصعيد عسكري قادم

حذرت مصادر عسكرية وسياسية يمنية، من استمرار تعنت ميليشيات الحوثي ورفضها جميع الجهود والمقترحات الرامية لتمديد الهدنة، والتعامل مع مساعي المجتمع الدولي بالرفض الأمر الذي سيقود إلى التصعيد العسكري الذي سيكون أكثر دموية من أي دورات سابقة.

واشارت المصادر، إلى أن الميليشيات لا تحسب حساب مصالح اليمنيين، وتخضع لمصالح عناصرها وداعميها، وقد منحت المزيد من الوقت للتراجع عن موقفها الرافض لتمديد الهدنة، وقدمت إليها العديد من المقترحات والحلول التي تعاجل مطالبها التعجيزية، ومازالت تتعامل بالرفض والسخرية وعدم المبالاة من المألات التي قد تنزلق إليها الأمور في حال استمرت برفضها للهدنة وحلول التهدئة.

وأوضحت أن مشاورات مسقط في سلطنة عمان، وأخرى في عمان بالأردن، طرحت حلول ومعالجات للبنود التي تطالب بتنفيذها الميليشيات ومنها مسألة الرواتب، وزيادة حركة الملاحة في مطار صنعاء وموانئ الحديدة، إلا أن الميليشيات تصر على إفشالها لجميع تلك الجهود والمحاولات بالعودة إلى مسار التهدئة والسلام.