وكالة الطاقة الذرية: محطة زابوريجيا أوكرانية "بالتأكيد" رغم استحواذ موسكو عليها

أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، الخميس، أن محطة زابوريجيا النووية الأكبر في أوروبا هي "بالتأكيد" أوكرانية رغم استحواذ موسكو رسميا عليها، مكرراً التحذير من خطر وقوع حادث نووي.

وقال غروسي في مؤتمر صحافي في كييف بعدما استقبله الرئيس فولوديمير زيلينسكي، وقبل أن يتوجه إلى موسكو، "بالنسبة إلينا، من المؤكد أنها تعود إلى (الشركة الأوكرانية المشغلة) اينرغواتوم ما دامت منشأة أوكرانية".

وأضاف "نستمر في قول ما ينبغي القيام به، أي تفادي حادث نووي في المحطة، الأمر الذي يبقى احتمالاً واضحاً جداً"، مندداً بـ"ظروف لا يمكن تحملها" يعمل في ظلها الطاقم الأوكراني في المحطة.

وأعلنت روسياً رسمياً، الأربعاء، الاستحواذ على المحطة التي تسيطر عليها عسكرياً منذ بداية مارس، وذلك بموجب مرسوم وقعه الرئيس فلاديمير بوتين.

وتقع المحطة في منطقة زابوريجيا، إحدى المناطق الأوكرانية التي أعلنت روسيا ضمها الأسبوع الفائت، وعلى مسافة غير بعيدة من خط التماس بين الأراضي التي تسيطر عليها كييف وتلك التي تسيطر عليها موسكو.

وتابع غروسي "نحن منظمة دولية تعمل بموجب القانون الدولي، وكما تعلمون، فإن عمليات الضم ليست مقبولة بموجب القانون الدولي"، موضحاً أنه يهتم "بالتداعيات العملانية" لعملية الضم.