اليمن.. مسارات تفاوض جديد للعودة إلى تمديد الهدنة

كشفت مصادر مطلعة وأخرى دبلوماسية يمنية، عن وجود مشاورات تجري على مسارات متعددة، وتمتد من العاصمة العمانية مسقط حيث وفد الميليشيات الحوثية المفاوض، إلى العاصمة اليمنية صنعاء، وأخرى في الرياض بالمملكة العربية السعودية حيث تتواجد قيادات الشرعية اليمنية، من أجل اعادة مسار التهدئة واقناع الحوثيين الموافقة على تمديد الهدنة التي انتهت الاحد الماضي.

وأفادت المصادر، بوجود بوادر للعودة إلى مسار التهدئة والتمديد، وتوسيع العمليات الانسانية والاغاثية في اليمن، فضلاً عن تنفيذ عاجل لبنود توسيع الرحلات الجوية من مطار صنعاء، ودخول مزيد من السفن إلى ميناء الحديدة، أمام فيما يخص صرف الرواتب فهناك ترتيبات ستجري الاتفاق عليها حيث الملف معقد ويحتاج إلى مزيد من الوقت لحله.

وذكرت، بوجود تعاون وجهود تبذلها سلطنة عمان والاتحاد الاوروبي إلى جانب مساعي المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبيرغ، في سبيل استمرار التهدئة باليمن وعدم الانزلاق نحو الحرب والمواجهات العسكرية، وتوقعت ان تثمر تلك الجهود الحصول على تمديد للهدنة لمدة زمنية جديدة.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، دعا الأطراف اليمنية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس من أجل السماح للمناقشات الجارية بأن تؤتي ثمارها وتخرجَ اليمن من دوامة العنف.

وحثّ جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في هذه الفترة الزمنية الحسّاسة بشكل خاصّ، مشيراً إلى أن أيّ حادث صغير حالي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.