الولايات المتحدة تنشر أحدث حاملة طائرات لأول مرة

غادرت حاملة الطائرات الأحدث والأكثر تقدماً (يو إس إس جيرالد فورد)، التابعة للبحرية الأميركية في أول عملية نشر لها، أمس، من نورفولك بولاية فرجينيا، وهي مصممة لتنفيذ تدريبات مع الحلفاء في أميركا الشمالية وأوروبا، وفقاً لشبكة "سي إن إن".

وبدأ بناء الحاملة رسمياً في نوفمبر 2009، وهي أول حاملة طائرات من فئة فورد، وبدأت البحرية لعدها في بناء حاملتي الطائرات التاليتين من فئة فورد "يو إس إس كنيدي" و"يو إس إس إنتربرايز".

وتمتلك حاملة الطائرات تكنولوجيا جديدة ومتقدمة بما في ذلك ما يقرب من ثلاثة أضعاف كمية الطاقة الكهربائية، مقارنة بحاملات الطائرات من فئة نيميتز وتستخدم نظام إطلاق الطائرات الكهرومغناطيسية، وفقاً للبحرية، ولدى الحاملة أيضاً رادار ثنائي النطاق، وهو نظام رادار أكثر تقدماً.

وقال مسؤول في البحرية الأميركية في بيان إن حاملة الطائرات جيرالد فورد والمجموعة الضاربة ستعملان مع الحلفاء والشركاء في مناطق مسؤولية الأسطولين الثاني والسادس في المحيط الأطلسي وفي البحر المتوسط، وسيشمل النشر ما يقرب من تسعة آلاف فرد من تسع دول و20 سفينة و60 طائرة.