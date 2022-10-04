كوريا الشمالية تدعم ضم روسيا للمناطق الأوكرانية الأربعة

أعربت كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، عن دعمها لضم روسيا لمناطق أوكرانية، كما اتهمت الولايات المتحدة الأميركية بـ" بالإساءة لمجلس الأمن الدولي".

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن جو شول سول المدير العام لإدارة المنظمة الدولية بوزارة خارجية كوريا الشمالية دافع عن قرار روسيا بضم المناطق الأربعة، قائلا إنه تم إجراء الاستفتاءات بالتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وقال جو في بيان باللغة الإنجليزية، نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية: "نحن نحترم رغبة السكان الذين يتوقون نحو التكامل مع روسيا، وندعم موقف الحكومة الروسية المتمثل في جعل تلك المناطق ضمن دولة روسيا".