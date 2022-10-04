زيلينسكي: التفاوض مع بوتين مستحيل

وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، مرسوماً يؤكد رسمياً "استحالة إجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، لكنه أبقى الباب مفتوحا لإجراء محادثات مع روسيا.

وأضفى المرسوم طابعا رسميا على تصريحات أدلى بها زيلينسكي يوم الجمعة الماضي بعدما أعلن الرئيس الروسي ضم أربع مناطق إلى الاتحاد الروسي.

على الجانب الآخر، رد الكرملين بالقول إن "عمليته العسكرية الخاصة في أوكرانيا" لن تنتهي إذا استبعدت كييف الدخول في محادثات، ولفت إلى أن التفاوض يتطلب جانبين.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين: "إما سننتظر أن يغير الرئيس الحالي موقفه أو سننتظر الرئيس المقبل لتغيير موقفه لصالح الشعب الأوكراني".