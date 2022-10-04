زيلينسكي يؤكد "استحالة" التفاوض مع بوتين

وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم، مرسوما يؤكد رسميا "استحالة" إجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنه أبقى الباب مفتوحا لإجراء محادثات مع روسيا.

وأضفى المرسوم طابعا رسميا على تصريحات أدلى بها زيلينسكي يوم الجمعة بعدما أعلن الرئيس الروسي ضم أربع مناطق تحتلها بلاده في أوكرانيا، وهو إجراء وصفته كييف والغرب بأنه مهزلة غير قانونية.

وقال زيلينسكي الجمعة "إننا مستعدون للحوار مع روسيا، لكن مع رئيس آخر لروسيا".