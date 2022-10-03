بابا الفاتيكان يوجه نداء إلى الرئيس الروسي بـ «إنهاء دوامة العنف»

وجّه بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، أمس، نداء إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لـ«وقف دوامة العنف والموت في أوكرانيا»، قائلاً إن الأزمة هناك تخاطر بتصعيد نووي له عواقب وخيمة لا يمكن السيطرة عليها على صعيد عالمي.

وفي كلمة خُصصت لأوكرانيا ووجهت للآلاف في ساحة القديس بطرس، ناشد البابا أيضاً الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للانفتاح على اقتراحات السلام الجادة.

وفي حديثه الذي جاء بعد يومين من إعلان بوتين ضم ما يقرب من خُمس مساحة أوكرانيا، ووضع المناطق التي أعلن ضمها تحت المظلة النووية الروسية، دافع البابا عن حق جميع الدول في سيادة ووحدة أراضيها، وقال إنه من العبث أن يخاطر العالم بصراع نووي.

وقال بابا الفاتيكان: «أتوجه بندائي أولاً إلى رئيس روسيا الاتحادية، سائلاً إياه أن يوقف، محبة بشعبه أيضاً، دوامة العنف والموت هذه».

وأضاف: «ومن ناحية أخرى، أشعر بحزن عميق إزاء المعاناة الهائلة التي يتعرض لها السكان الأوكرانيون في أعقاب العدوان الذي تعرضوا له، وأوجه نداء واثقاً أيضاً إلى رئيس أوكرانيا، لكي يكون منفتحاً على اقتراحات السلام الجادة».