اليمن.. تعنت الميليشيات بشأن طرق تعز يهدد بنسف جهود تمديد الهدنة

قالت مصادر دبلوماسية يمنية، أن تعنت ميليشيات الحوثي بشأن شروط تمديد الهدنة وتوسيعها، يهدد بنسف الجهود الأممي والدولية في هذا الخصوص، مشيرة إلى أن ذلك انعكس بمغادرة المبعوث الأممي إلى اليمن، صنعاء بشكل عاجل بعد ساعات من زيارتها ولقائه قيادات حوثية.

وأضافت المصادر، أن الميليشيات وضعت أمام المبعوث الأممي هانس غرونبديرغ، شرط صرف المرتبات من قبل الحكومة اليمنية، للحصول على موافقتها تمديد الهدنة، دون الإشارة إلى المقترح الأممي المتضمن فتح طرق تعز، وتوسيع الرحلات من وإلى مطار صنعاء، وزيادة حركة السفن إلى ميناء الحديدة.

واوضحت، بأن تجاهل الميليشيات للمقترح الأممي للمرة الثانية، ورفضها فتح طرق تعز بشكل صريح، دفع المبعوث الأممي إلى مغادرة صنعاء بشكل عاجل، الأمر الذي يهدد بنسف جهود التهدئة التي تقودها الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي، والمجتمع الاقليمي.