وكالة: كوريا الشمالية قد تجري اختباراً نووياً قريباً

نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن جهاز المخابرات الوطني في كوريا الجنوبية قوله إن كوريا الشمالية قد تجري أول اختبار نووي لها منذ 2017 على الأرجح بين 16 أكتوبر والسابع من نوفمبر المقبلين.

وقال مسؤولون من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إن كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي ستزور المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل الكوريتين غداً الخميس في مسعى لإظهار التزام واشنطن بأمن كوريا الجنوبية.

وتأتي الزيارة بعد أيام من إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً باتجاه البحر ووسط مخاوف من تجربة نووية محتملة.