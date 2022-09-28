خالد بن محمد بن زايد يقدّم واجب العزاء في وفاة شينزو آبي بطوكيو

قدّم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، واجب العزاء في وفاة رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي، إلى كل من أرملة رئيس الوزراء السابق آكي آبي، ورئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، وذلك خلال زيارة سموه قصر الضيافة «أكاساكا» في العاصمة طوكيو.

رافق سموه خلال الزيارة كل من وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مبعوث الإمارات الخاص إلى اليابان، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وسفير الدولة لدى اليابان شهاب أحمد الفهيم، وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، وفد الدولة المشارك في مراسم تشييع الجنازة في العاصمة اليابانية طوكيو، بحضور عدد من قادة وزعماء دول العالم. ونقل سموه تعازي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إلى الحكومة اليابانية. كما التقى سموّه أرملة الراحل آكي آبي، وعدداً من أفراد الأسرة، حيث قدم واجب العزاء لهم، معرباً عن صادق مواساته في فقدان قائد كرّس حياته لخدمة وطنه وشعبه بكل تفانٍ وإخلاص. وتعد هذه الجنازة أكبر تأبين رسمي يُقام لمسؤول حكومي منذ مراسم تشييع جنازة رئيس الوزراء الأسبق، يوشيدا شيغه-رو، عام 1965، حيث حظي الراحل بشعبية واسعة، بعدما قضى أطول فترة بمنصب رئاسة الوزراء في تاريخ اليابان، استمرت من 2012 إلى 2020، وفارق الحياة عن عمر ناهز 67 عاماً، متأثراً بجراحه، عقب إطلاق النار عليه خلال تجمع انتخابي في الثامن من يوليو الماضي. وقد أسهم شينزو آبي بشكل كبير في ترسيخ العلاقات الإماراتية اليابانية، التي شهدت في عهده الإعلان عن مبادرة الشراكة الاستراتيجية الشاملة، أثناء زيارته إلى الدولة عام 2018، بهدف تعزيز التعاون الثنائي، والارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى آفاق استراتيجية جديدة.

شينزو آبي أسهم بشكل كبير في ترسيخ العلاقات الإماراتية - اليابانية.