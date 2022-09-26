عقوبات بريطانية على روسيا بسبب الاستفتاءات

فرضت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، عقوبات على 92 فرداً وكياناً روسياً على خلفية إجراء روسيا استفتاءات ضمّ في المناطق الانفصالية في أوكرانيا.

ومن بين الأشخاص الذين شملتهم العقوبات سيرغي يليسييف الذي عينته روسيا حاكماً لمنطقة خيرسون، كما شملت قادة دونيتسك ولوهانسك وزابوريجيا المدعومين من روسيا، وشركتين.

وفرضت بريطانيا حتى الآن عقوبات على أكثر من 1200 فرد و120 كياناً روسيا، منذ بداية الحرب أواخر فبراير الماضي.