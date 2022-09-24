تواصل الاستفتاءات لضم مناطق أوكرانية إلى روسيا

لليوم الثاني على التوالي، واصلت مناطق خاضعة لسيطرة روسيا في شرق وجنوب أوكرانيا، السبت، التصويت على ضمّها إلى روسيا.

وتجرى الاستفتاءات في مناطق دونيتسك ولوهانسك شرقاً، وخيرسون وزابوريجيا جنوباً، وبثت وكالة تاس الروسية للأنباء مشاهد تظهر مسؤولين في مبان في دونيتسك وهم يبلغون السكان بالمذياع أن التصويت بدأ.

وفي منطقتي دونيتسك ولوهانسك، واللتين اعترفت روسيا باستقلالهما، سيُطلب من السكان الإجابة عما إذا كانوا يؤيدون انضمام جمهوريتهم إلى روسيا.

وفي خيرسون وزابوريجيا سيُطرح سؤال: "هل تؤيد الانفصال عن أوكرانيا، وإقامة دولة مستقلة وانضمامها إلى الاتحاد الروسي بوصفها تابعة للاتحاد الروسي؟".