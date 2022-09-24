وزير الداخلية الإيراني: الشرطة غير مسؤولة عن وفاة مهسا أميني

قال وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، اليوم السبت في أعقاب أسبوع من الاحتجاجات، إن الشرطة في إيران غير مسؤولة عن وفاة مهسا أميني (22 عاما) بعد اعتقالها.

أضاف أن "الفحوصات الطبية وفحوصات الطب الشرعي تظهر أنه لم يكن هناك ضرب من قبل الشرطة ولا كسر في الجمجمة"، وحذر مما وصفه بتفسيرات خاطئة للحادث.

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قد قال في وقت سابق، اليوم السبت، إنه يتعين التعامل بحزم مع الاحتجاجات التي اجتاحت إيران بعد وفاة مهسا أميني.

وسقط 35 قتيلا في المظاهرات المستمرة منذ أسبوع، بحسب التلفزيون الرسمي الإيراني، مع اتساع نطاق الاحتجاجات إلى معظم أقاليم إيران.