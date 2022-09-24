الحكومة اليمنية تدرس مقترحاً أممياً لتمديد الهدنة

قالت مصادر مقربة من الحكومة اليمنية إن السلطات اليمنية تلقت مقترحاً من المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، لتمديد الهدنة مدة 6 أشهر، ويتضمن بنود ومقترحات جديدة بشأن توسيع الهدنة.

وأشارت المصادر إلى أن المقترح سيتم دراسته والرد عليه خلال الأيام القليلة المقبلة، وقد يكون هناك دراسة لبعض المقترحات التي تضمنها، خاصة وأن الميليشيات الحوثية لم تنفذ أي من البنود السابقة.

ويأتي المقترح الأممي، بالتزامن مع حراك دبلوماسي ورغبة دولية وإقليمية في تمديد الهدنة وتوسيعها والبناء عليها لسلام دائم في اليمن، الامر الذي رجحه المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ، بأن يتم تمديد الهدنة 6 أشهر جديدة.

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي، أشار في "حلقة نقاشية افتراضية" نظمها معهد الشرق الأوسط، مساء أمس، إلى أن الميليشيات وضعت شروطا ومطالب جديدة للموافقة على تمديد الهدنة، في حين لم تنفذ الميليشيات المطالب والالتزامات السابقة.

وفيما شدد على ضرورة فتح الميليشيات طرق تعز، قبل أي نقاش لمقترحات جديدة، كشف العليمي عن وجود مقترحات تتعلق بالجوازات والمشتقات النفطية ومرتبات الموظفين.

ميدانيا، واصلت ميليشيات الحوثي خروقاتها للهدنة الأممية، وشنت فجر اليوم هجوما واسعا على مواقع الجيش اليمني والمقاومة في جبهات قطاع البلق الشرقي بالمحور الجنوبي لمحافظة مأرب، وتم التصدي له وإجبار المهاجمين على التراجع.

وفي الساحل الغربي، أفاد الإعلام العسكري للقوات اليمنية المشتركة، بأن الميليشيات ارتكبت أكثر من 90 خرقاً للهدنة خلال الساعات القليلة الماضية، تركزت في جنوب الحديدة وغرب تعز، واستخدمت فيها المسيرات المفخخة.