روسيا تجري استفتاءات لضم مناطق أوكرانية وسط تنديد غربي

بدأت، اليوم، مناطق تسيطر عليها موسكو في أوكرانيا استفتاءات بشأن الانضمام إلى روسيا، في خطوة دانتها كييف وحلفاؤها الغربيين واعتبرتها غير قانونية وتمثل تصعيدا في النزاع، وأعلنت استعادة بلدة في الشرق.

والاستفتاءات التي تجري في مناطق دونيتسك ولوغانسك بشرق أوكرانيا، كما في منطقتي خيرسون وزابوريجيا الواقعتين جنوبا، لقيت إدانات واسعة واعتبرها حلفاء كييف زائفة.

ستتواصل الاستفتاءات خمسة أيام، وتأتي في أعقاب إعلان بوتين هذا الأسبوع تعبئة إلزامية لنحو 300 ألف من عناصر الاحتياط لقيت بدورها تنديدا في دول الغرب.

ولأربعة أيام يُفترض أن يتوجه المسؤولون إلى منازل الأهالي لجمع البطاقات ثم تُفتح مراكز اقتراع في اليوم الأخير أي الثلاثاء، أمام السكان للإدلاء بأصواتهم.

وأتاحت السلطات أيضا إمكانية التصويت في مبنى في موسكو يمثل منطقة دونيتسك الانفصالية.

في وقت سابق هذا الشهر استعادت القوات الأوكرانية السيطرة على غالبية منطقة خاركيف (شمال شرق) في هجوم كبير مضاد حررت خلاله مئات القرى والبلدات التي ظلت لأشهر تحت السيطرة الروسية.

وبثت وكالة تاس الروسية للأنباء، اليوم، مشاهد تظهر مسؤولين في باحات مبان في دونيسك وهم يبلغون الأهالي بالمذياع أن التصويت بدأ وكانوا يحيطون بأحد المواطنين لدى إدلائه بصوته.

قال دنيس بوشيلين، زعيم الانفصاليين الموالين لروسيا في منطقة دونيتسك التي تمثل جزءا من منطقة دونباس الصناعية، في رسالة على تليغرام إن "دونباس هي روسيا". وأضاف "صوت كل منكم سيؤكد الحقيقة".

وأي ضم للمناطق الأربع إلى روسيا، وهو أمر مفروغ منه بالنسبة لغالبية المراقبين، سيمثل تصعيداً كبيراً جديداً في النزاع.

وتذكر هذه الاستفتاءات بضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية في 2014.

وتقول عواصم الغرب إن عمليات التصويت صورية وردّت بفرض عقوبات على موسكو.

ورد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، متهما بدوره أوكرانيا بأنها تعاني "رهابا روسيا".

في منطقتي دونيتسك ولوغانسك الواقعتين شرقا، واللتين اعترف بوتين باستقلالهما حتى قبل بدء الحرب في أوكرانيا في فبراير، سيُطلب من السكان الإجابة عما إذا كانوا يؤيدون "انضمام جمهوريتهم إلى روسيا"، بحسب وكالة الأنباء الروسية "تاس".

وفي خيرسون وزابوريجيا سيُطرح السؤال: "هل تؤيد الانفصال عن أوكرانيا، وإقامة دولة مستقلة وانضمامها إلى الاتحاد الروسي بوصفها تابعة للاتحاد الروسي؟".

وذكرت وكالات أنباء روسية إن عملية التصويت بدأت صباح الجمعة.

وأوضحت تاس أنه "نظرا لضيق الوقت والافتقار إلى المعدات التقنية، اتخذ القرار بعدم إجراء تصويت الكتروني واستخدام البطاقات الورقية التقليدية".

يأتي ذلك في وقت أعلن الجيش الأوكراني، اليوم، استعادة بلدة ياتسكيفكا من القوات الروسية في منطقة دونيتسك بشرق البلاد.