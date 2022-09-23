زيلينسكي: نريد «القصاص العادل» من روسيا

أبلغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أول من أمس، الأمم المتحدة أن هناك جريمة ارتُكبت ضد أمته، وأن كييف تريد «القصاص العادل» من روسيا. وفي كلمة مسجلة، حدّد زيلينسكي ما قال إنها خمسة شروط غير قابلة للتفاوض من أجل السلام. وتضمنت هذه الشروط معاقبة روسيا على حربها على بلاده، وإعادة الأمن لأوكرانيا، وسلامة أراضيها وضمانات أمنية. ورفض أي اقتراح للسلام بخلاف الخطة التي اقترحتها أوكرانيا.

وقال إن شروطه الخمسة غير القابلة للتفاوض من أجل التوصل لسلام تشمل معاقبة روسيا واستعادة أمن أوكرانيا ووحدة أراضيها وضمانات أمنية.