لقاءات رفيعة المستوى لوفد الإمارات في الأمم المتحدة

عقد وفد دولة الإمارات المشارك في أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى، متعددة الأطراف والثنائية.

فقد التقى وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، كلاً على حدة، وزيرة البيئة والتغير المناخي والتكنولوجيا في جزر المالديف الدكتورة أمينات شونا، ووزيرة البيئة في جمهورية رواندا الدكتورة جان دارك موجواماريا، ورئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، ورئيس الدورة الـ26 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب26» ألوك شارما، ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورج براندي، ونائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس، والرئيس التنفيذي لمعهد الموارد العالمية آني داسغوبتا.

كما حضر وزير الدولة خليفة شاهين المرر، الاجتماع الوزاري العام الـ12 للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.

من جانبه، اجتمع الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، مع رئيس الصومال حسن شيخ محمود، وكان للشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان نقاش مثمر مع رئيس بوروندي، إيفاريست ندايشيميي، ورئيس وزراء مملكة ليسوتو، مويكيتسي ماجورو. والتقى وزير الدولة أحمد بن علي الصايغ، وزير الخارجية والتجارة الخارجية في جزر سليمان جيريمايا مانيلي.

من جانبٍ آخر، حضر مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية والدبلوماسية العامة عمر سيف غباش، حفل استقبال أقامته المنظمة الدولية للفرانكوفونية، وهي مؤسسة تعمل على نشر اللغة الفرنسية والتعاون السياسي والتعليمي والاقتصادي والثقافي.

وشارك مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية سلطان الشامسي، في فعالية الأمم المتحدة رفيعة المستوى بشأن الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الملحّة في القرن الإفريقي.

وحضر مساعد الوزير لشؤون المنظمات الدولية يعقوب الحوسني، الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز الذي بحث التزامات تعزيز العمل متعدد الأطراف لمواجهة التحديات العالمية.