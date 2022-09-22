اليمن.. ألغام بحرية للميليشيات تهدد الملاحة الدولية

أعلن المركز الإعلامي للجيش اليمني، اليوم، أنه رصد 126 خرقاً حوثيا للهدنة الأممية، في جبهات الحديدة وتعز وأبين وحجة وصعدة والجوف ومأرب، ما أدى لمقتل 6 جنود واصابة 24 آخرين، كما تم رصد ارسال ألغام بحرية وصواريخ متطورة إلى جبهات الساحل الغربي، ما يهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب.

وذكرت مصادر ميدانية، في تعز، ان الميليشيات واصلت تصعيدها في جبهات غرب وشرق المدينة، مستخدمة المسيرات المفخخة، والأسلحة الثقيلة، ما أدى لمقتل ثلاثة جنود واصابة 8 آخرين في جبهة الأحطوب بمديرية جبل حبشي، التي تعرضت لقصف حوثي كثيف.

وفي الجوف، حذرت مصادر ميدانية، من استمرار ارسال الميليشيات لتعزيزات وعتاد قتالي يضم صواريخ ومسيرات ومنصات لإطلاقها، إلى جبهات قريبة من مأرب وصعدة، حيث تمركزت تعزيزات حوثية معززة بأسلحة متطورة في محيط منطقة "اليتمة" شمال المحافظة.

وذكرت المصادر، بأن قيادة الجيش اليمني والتحالف استشعرت خطر نشر أسلحة حوثية في الجوف، وأرسلت تعزيزات من قوات اليمن السعيد إلى المحافظة لتحل محل قوات المنطقة السادسة.

وفي صنعاء، قتل واصيب ستة من خبراء الدفاع الجوي في صفوف الميليشيات الحوثية بينهم أثنين أجانب، في سقوط مروحية في منطقة "الخانق" بوادي حريب نهم شمال شرق العاصمة، أثناء نقلهم إلى أحد المواقع المستحدثة في المنطقة.