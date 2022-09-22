روسيا وأكرانيا.. نجاح وساطة سعودية بالإفراج عن 10 أسرى من 5 دول

أعلنت السعودية الأربعاء أنها توسطت لنقل 10 أسرى حرب من الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى إلى المملكة ضمن عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا.

وتضمنت المجموعة خمسة بريطانيين وأميركيين اثنين وشخص واحد من كل من المغرب والسويد وكرواتيا، بحسب مسؤول سعودي مطلع على العملية.

وأكّدت وزارة الخارجية السعودية في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) إنّ الأسرى تم "نقلهم من روسيا إلى المملكة"، مؤكدة "العمل على تسهيل إجراءات عودتهم إلى بلدانهم".

واعتبرت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس على "تويتر" أنّ الإفراج عن مواطنيها الخمسة "خبر مرحب به للغاية.. ينهي شهورا من عدم اليقين والمعاناة لهم ولعائلاتهم".

وأوضحت أنّهم كانوا "محتجزين لدى وكلاء روسيا في شرق أوكرانيا"، ووجهت الشكر للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والسعودية للمساعدة في الإفراج عنهم.

وكتبت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي على "تويتر" أنّ مواطنها الذي كان محتجزا في دونيتسك "خضع للتبادل الآن وفي صحة جيدة". ووجهت الشكر أيضا لأوكرانيا والسعودية.

وقالت الخارجية السعودية إنّ الخطوة جاءت في أعقاب جهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، "واستمرارا لجهوده في تبني المبادرات الإنسانية تجاه الأزمة الروسية - الأوكرانية".

ولم يحدد بيان الأربعاء موعد نقل أسرى الحرب إلى بلدانهم.