اليمن.. هجمات حوثية جديدة على تعز وحشود قتالية نحو مأرب والجوف

واصلت ميليشيات الحوثي، شنت هجماتها في جبهات تعز الغربية والشرقية لليوم الثالث على التوالي، في إطار سعيها لاستعادة السيطرة على الطرق والمنافذ الرابطة بين المناطق المحررة والعاصمة المؤقتة عدن.

وذكرت مصادر عسكرية في تعز، بأن الميليشيات شنت اليوم، هجمات متفرقة على مواقع الجيش والمقاومة في الجبهات الشرقية والغربية لمدينة تعز، ونفذت محاولة تسلل في جبهة الأقروض جنوب شرق المدينة تم افشالها من قبل القوات المرابطة في المنطقة.

وذكر المركز الإعلامي لمحور تعز في بيان له، أن ميليشيات الحوثي، واصلت خروقاتها للهدنة الأممية في مختلف جبهات محور تعز العسكري، مشيراً إلى رصد 17 خرقاً خلال الساعات الماضية، أبرزها احباط محاولة تسلل للحوثيين في جبهة الأقروض جنوب شرق المدينة.

وأكد بأن المحور، إصابة جنديين جراء قصف الميليشيات على مواقع الجيش في الجبهتين الشرقية والشمالية للمدينة، مشيرا استمرار استخدام الميليشيات للمروحيات العسكرية في رصد تحركات الجيش في جبهات تعز المختلفة.

وفي مأرب، واصلت الميليشيات ارسال التعزيزات والحشود القتالية إلى جبهات غرب وجنوب وشمال غرب المحافظة، بهدف تطويق المناطق المحررة، والاستعداد لشن هجمات مستقبلية بمساندة المروحيات العسكرية التي ظهرت بكثافة في سماء المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات مؤخرا.

وفي الجوف، أكدت مصادر محلية، ارسال الميليشيات تعزيزات كبيرة إلى معسكر اللبنات شرق مدينة الحزم عاصمة المحافظة، وأخرى باتجاه بئر المرازيق والجبهة العلم المحاذية لمحافظة مأرب من الجهة الشمالية الشرقية.