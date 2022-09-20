الكاظمي: عقد القمة العربية في الجزائر مهمة لوضع حل للقضايا العربية والإقليمية

أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، على أهمية عقد القمة العربية المرتقبة في الجزائر لوضع حل للقضايا العربية والإقليمية.

وجدد الكاظمي خلال استقباله في مقر إقامته في نيويورك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط "رغبة العراق الجادة في بناء أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة ودعم القضايا العربية المصيرية في مقدمتها القضية الفلسطينية"، حسب بيان للحكومة العراقية.

من جانبه، أثنى أبو الغيط على جهود رئيس الحكومة العراقية في تعزيز مسار المصالحة الوطنية ومبادرته للحوار الوطني، ودعم الجامعة العربية للحكومة العراقية، ودورها البارز في التخفيف من حدة التوترات بالمنطقة عبر انتهاج سياسة الحوار والتهدئة، والعمل على التقريب بين وجهات النظر المختلفة.

واستعرض الكاظمي خلال اللقاء الجهود التي قامت بها الحكومة العراقية في تبني الحوار الوطني الهادف بين القوى السياسية الذي يمهّد للخروج من الأزمة السياسية الحالية، ويساعد في حفظ السلم الأهلي، وترسيخ الاستقرار في العراق.